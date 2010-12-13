Попит на долари минулого тижня продовжував перевищувати пропозицію - експерт

Попит на долари США на українському валютному ринку протягом минулого тижня продовжував перевищувати пропозицію.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

Як зазначив експерт, курс долара США до гривні протягом тижня з 6 по 10 грудня був на рівні 7,96-7,9750. Національний банк України з інтервенціями на ринок не виходив.

За словами С.МІШТИ, при активному попиті на валюту залишки банків на коррахунках в НБУ залишилися на рівні попереднього тижня в межах 16 мільярдів гривень. Зростання ставок на міжбанківські кредити спровокувало відносно невеликі залишки гривні на рахунках банків уНБУ і їх нерівномірний розподіл по банківській системі.

Як припускає експерт, «цього тижня ми зможемо побачити деяку стабілізацію на валютному ринку, що, ймовірно, буде зумовлено зменшенням кількості вільної гривні на рахунках банків в НБУ і підвищенням міжбанківських ставок на короткі ресурси».