Кожен долар, вкладений в Україну, дає більшу віддачу, ніж у сусідніх країнах, але інвестори бояться вкладати - експерт

"Україна дуже некапіталізована і кожен долар, вкладений в нашу країну, дає більшу віддачу, ніж у будь-якій з сусідніх країн, але при цьому інвестори бояться вкладати в Україну" - таку думку висловив управляючий партнер PricewaterhouseCoopers в Україні Борис КРАСНЯНСЬКИЙ під час конференції «Україна – погляд зсередини: осмислення інвестиційних ринків і можливостей». Це підтвердили практично всі присутні на конференції представники бізнесу.

«Якщо обережно підходити до інвестицій в Україну, то вони можуть принести хороший прибуток», - відзначив засновник і глава ISTIL Group Мохаммад ЗАХУР.

«Це країна величезних можливостей, в тому випадку, якщо у вас є хороші юристи, хороші зв`язки і терпіння», - добавив виконавчий директор Cadogan Petroleum Ян БАРОН.

Зокрема, на конференції відмітили, що Україні варто активніше інформувати світову спільноту про успішні історії ведення бізнесу в країні, а також про ті позитивні зміни, які тут відбуваються. Ці заходи здатні підвищити інтерес інвесторів до України. Б.КРАСНЯНСЬКИЙ відзначив, що для ухвалення рішення інвестувати в Україну, зарубіжним інвесторам просто треба побачити позитивні приклади ведення бізнесу на нашому ринку.

Одним з таких "презентаційних" заходів і стала конференція «Україна – погляд зсередини: осмислення інвестиційних ринків і можливостей» (конференцію провели Фонд «Ефективне управління» у партнерстві з виданням «The Economist» (Великобританія) 7 грудня ц.р. у Лондоні). Під час конференції лідери українського бізнесу, політики, а також незалежні оглядачі презентували Україну численної аудиторії західних інвесторів.

Директор Фонду «Ефективне управління» Наталія ІЗОСІМОВА підкреслила, що Україні інвестиції сьогодні необхідні як повітря, а організація такого відкритого діалогу досвідчених і потенційних інвесторів один з одним допоможе їм ухвалити правильне рішення щодо інвестування в нашу країну.

Водночас, всі представники бізнесу під час дискусії прийшли до загальної думки, що проблеми при інвестуванні в Україну як і раніше зберігаються, і найбільшою проблемою є труднощі з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ), а також слабка судова система і високий рівень корупції.

«Відшкодування ПДВ – це онкологія української економіки. Я бачив випадки, коли компанії ставали банкротами через неповернення ПДВ. Уряд використовує ці гроші, як безпроцентні інвестиції», - сказав в своєму виступі на конференції М.ЗАХУР.

Екс-міністр фінансів України, директор Морган Стенлі Україна і генеральний директор Інституту фінансової політики Ігор МІТЮКОВ також відзначив, що найбільшим викликом для уряду на початку 2011 року буде виконання обіцянки про запуск автоматичного відшкодування ПДВ.

При цьому учасники конференції підкреслювали, що зараз українська влада віддає багато зусиль на проведення важливих для країни реформ. Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова в своєму виступі ознайомила інвесторів з тими реформами, які українська влада мають намір проводити. Вона повідомила, що до кінця року будуть підготовлені нові аантикорупційні та пенсійні законопроекти, проект адміністративної реформи, а також що в 2011 році Україна має намір значно скоротити державний борг щодо ВВП.