Експерт: ставки за депозитами залишаються стабільними або трохи знижуються

В Україні процентні ставки за депозитами фізичних осіб залишаються на стабільному рівні або незначно знижуються, оскільки поточний рівень ставок дозволяє банкам зберігати обсяги депозитних портфелів і навіть нарощувати їх.

Про це сказала у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона зазначила, що «у ряді банків стартували новорічні акції, але поки що і вони не пов`язані з підвищеним доходом за вкладом. Пропонуються додаткові бонуси, наприклад, у вигляді розиграшів призів, або злегка забуті вкладниками рішення: висока ставка встановлюється лише на перший місяць дії, але при цьому реальна процентна ставка за «акційним» вкладом нічим не відрізняється від середньоринкової».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, у період з 6 по 10 грудня на ринку депозитів фізичних осіб процентні ставки в основному залишалися на рівні попереднього тижня, за винятком умов ряду банків, які переглянули ставки у бік зменшення. Унаслідок цього, середня ставка за депозитами в гривні за тиждень знизилася на 0,2 пункту, у доларах США - на 0,15 пункту, в євро - на 0,1 пункту.