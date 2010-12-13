В Україні умови кредитування поступово стають привабливішими для позичальників - експерт

Умови кредитування, які пропонують українські банки, поступово стають привабливішими для позичальників.

Таку думку висловила у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, у період з 6 по 10 грудня на ринку кредитування кількість пропозицій продовжила зростати.

Зокрема, підкреслила Н.СИНЯВСЬКА, знову знизилися середні процентні ставки за кредитами на придбання автотранспорту. На кінець минулого тижня умови автокредитів склалися такі: первинний внесок – у межах від 10% до 50% від вартості авто; термін кредитування – до 7 років; процентна ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік – від 10,5% до 16,5% річних; 3 роки – від 16,5% до 26,75%; 5 років – від 18,5% до 22,44%. Плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і перебуває в межах від 12,3% до 18,4% річних. Разова комісія при наданні кредиту – від 1,5 до 3% від суми.

За інформацією експерта, кредити на придбання нерухомості зараз пропонуються на таких умовах: процентна ставка – 18-28% річних, термін кредитування – 5-10 років з авансовим внеском не менш як 30%, частіше зустрічається - 40% від вартості нерухомості.