Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжувалося, – 7,9670/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту склали 0,2578/0,2581, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5220/10,5360. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3206/1,3208 (п`ятниця – 1,3239/1,3241).

У п`ятницю, 10 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.