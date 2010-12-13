Завтра у ВР відбудеться представлення проекту держбюджету - Литвин

У Верховній Раді завтра, 14 листопада, має відбутися представлення Кабінетом міністрів проекту державного бюджету на 2011 рік та його ухвалення у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, 10 грудня проект державного бюджету надійшов до ВР. В.ЛИТВИН зауважив, що через пропущені терміни Верховна Рада має прийняти окреме рішення щодо процедури розгляду та ухвалення проекту державного бюджету.

За словами В.ЛИТВИНА, після того, як проект буде ухвалено у першому читанні, до 19 грудня депутати, комітети та фракції мають подати свої пропозиції до законопроекту для розгляду його у другому читанні.

При цьому, додав В.ЛИТВИН, до 22 грудня Комітет ВР з питань бюджету та Кабінет міністрів мають підготувати цей законопроект до другого читання.

Голова ВР зауважив, що до 24 грудня ВР має розглянути цей проект закону у другому читанні та ухвалити в цілому.

«Ми повинні до нового року ухвалити бюджет… У Верховній Раді з цього приводу має відбутися спокійна, професійна і об’єктивна розмова», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, за словами голови ВР, одночасно має бути ухвалений і закон щодо внесення змін до Бюджетного кодексу у зв’язку з прийняттям бюджету на 2011 рік.