Янукович вважає необхідним скоротити використання інвалюти для платежів усередині країни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України разом з Національним банком вжити заходи щодо поступового зменшення в 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.

Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня, «Про набуття чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в 2011 році», розміщеному на сайті глави держави.