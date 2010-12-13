Янукович вважає необхідним скоротити використання інвалюти для платежів усередині країни
14:05, 13 грудня 2010Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України разом з Національним банком вжити заходи щодо поступового зменшення в 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.
Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня, «Про набуття чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в 2011 році», розміщеному на сайті глави держави.
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