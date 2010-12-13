Обсяг продажу валюти на міжбанку 10 грудня становив 498 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 10 грудня ц.р. становив 498,3 млн. дол. (у еквіваленті), що на 102 млн. дол. менше, ніж за попередній день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 308,2 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 10 грудня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9650/7,9710 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9640/7,9695 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися – 7,9645/7,9725 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5520/10,5615 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5470/10,5600 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5540/10,5705 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2578/0,2581 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2579/0,2581 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися – 0,2580/0,2582 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,8880 рублів за долар (-0,1120).