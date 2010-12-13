Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 22%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 10 грудня цього року збільшився на 22% або на 3,525 млрд. грн. і на початок дня 13 грудня становив 19,814 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком цього місяця, обсяг коштів на коррахунках зріс на 14%, або на 2,435 млрд. грн.