Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 22%
14:08, 13 грудня 2010Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 10 грудня цього року збільшився на 22% або на 3,525 млрд. грн. і на початок дня 13 грудня становив 19,814 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком цього місяця, обсяг коштів на коррахунках зріс на 14%, або на 2,435 млрд. грн.
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