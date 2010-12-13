Янукович хоче зобов'язати суб'єктів ЗЕД продавати частину валютної виручки Нацбанку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів разом з Національним банком підготувати і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про надання НБУ права тимчасово вводити обов`язковий продаж суб`єктами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частини валютної виручки.

Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня ц.р. "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і погрози національній безпеці України в 2011 році», розміщеному на сайті глави держави.