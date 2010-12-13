Президент доручив Кабміну створити банк для підтримки вітчизняних підприємств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів розробити в установленому порядку питання щодо створення банку розвитку з метою фінансової підтримки вітчизняних підприємств.

Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня ц.р. "Про набуття чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і погрози національній безпеці України в 2011 році», розміщеному на сайті глави держави.