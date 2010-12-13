Президент доручив Кабміну створити банк для підтримки вітчизняних підприємств
14:20, 13 грудня 2010Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів розробити в установленому порядку питання щодо створення банку розвитку з метою фінансової підтримки вітчизняних підприємств.
Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня ц.р. "Про набуття чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і погрози національній безпеці України в 2011 році», розміщеному на сайті глави держави.
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