ВР у п’ятницю заслухає інформацію про результати аудиту уряду Тимошенко - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що у п’ятницю, 17 грудня, під час Години запитань до уряду у парламенті буде заслухана інформація Кабінету міністрів про результати міжнародного аудиту діяльності попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, ця проблема буде співпадати з оцінками бюджетного процесу 2009 і 2010 років.

Він зазначив, що заслухати інформацію уряду про пенсійну реформу можна буде наступного пленарного тижня.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував під час Години запитань до уряду заслухати міністра фінансів щодо аудиту фінансової діяльності органів центральної влади.

Водночас лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО запропонував у п’ятницю заслухати інформацію віце-прем’єр-міністра із соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи.

7 грудня міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що Міністерство фінансів передало до Генеральної прокуратури і Верховної Ради матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років. За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн.

Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.

13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках. Аудит проводився з метою виявлення нецільового використання коштів, винних у зловживаннях і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.