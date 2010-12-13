Міжбанк закрився котируваннями 7,9650/7,9690 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9760, на 12:00 ціни знизилися 7,9645/7,9715. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9650/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2578/81, на 12:00 ціни знизилися 0,2577/79. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,8675 (-0,0205).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3206/08, а на 15:00 зросли 1,3269/71. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5220/10,5360, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5245/10,5395. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 10,5785/10,5900.