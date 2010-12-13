Проект держбюджету-2011 передбачає підвищення з 1 січня акцизу на алкоголь і тютюн

Проект державного бюджету на 2011 рік передбачає підвищення акцизів на алкогольні напої та тютюнові вироби. Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному на розгляд парламенту 10 грудня ц.р.

У пояснювальній записці до документа сказано, що Податковий кодекс підтверджує підвищення ставок з 1 січня 2011 року на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби на 6,9%, що було визначено розпорядженням Кабміну від 28 червня 2010 року.

Зокрема, на сигарети з фільтром акциз підвищується з 90 грн. до 96,21 грн. за 1 тис. шт. на сигарети без фільтру – з 40,25 грн. до 43,03 грн. за 1 тис. шт..

На лікеро-горілчані вироби акциз підвищується з 39,4 грн. до 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.