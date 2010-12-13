Інфляцію в листопаді стримувало слабке зростання цін виробників продуктів харчування і стабільність на валютному ринку – Мінекономрозвитку

У листопаді чинниками, що стримували інфляцію, були зниження темпів зростання цін виробників у харчовій промисловості через збільшення обсягів виробництва, подальше скорочення споживацького кредитування, зростання депозитної активності і стабільність на валютному ринку.

Про це йдеться у коментарі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, на продовольчому ринку другий місяць поспіль спостерігалося збереження тенденції до здешевлення фруктів на 2,6% (у жовтні – на 4,5%), овочів – на 1,4% (1,3%), яєць – на 4,4% (0,8%), а також зниження цін на м`ясо і м`ясопродукти – на 0,7% (зокрема на свинину і м`ясо птиці на 2,2% і 1,8%, відповідно).

«Динаміка цін на непродовольчі товари продовжувала залишатися незначною через збереження тенденції до збільшення заощаджень населення в умовах підвищення рівня доходів», – йдеться у коментарі.

У листопаді основний вплив на інфляцію мали: підвищення на 0,5% тарифів у розділі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива», що за розрахунками Мінекономрозвитку становило 0,06 процентного пункту (п.п.), і підвищення на 0,1% цін на продукти харчування, що з урахуванням їх істотної питомої ваги у загальній структурі споживання – 50,2% – забезпечило 0,05 п.п.

Зокрема, в листопаді продовжували зростати ціни на хліб через подорожчання пшениці і борошна, обумовленого реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зерно. Проте зростання відбувалося меншими темпами, ніж у попередні місяці (на 0,8% у листопаді, на 1% – у жовтні і на 1,6% – у вересні). Також росли ціни на молочні продукти унаслідок зростання вартості кормів при підвищеному попиті на нього. Зокрема, молоко в листопаді подорожчало на 3,6% (у жовтні – на 4,7%), сири – на 2,4% (5,8%), вершкове масло – на 1,7% (5,3%), соняшникова олія – на 2,2% (1,8%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2010 року порівняно з жовтнем ц.р. становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.

Порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

Експерти називають «дивно низьким» такий показник інфляції в листопаді 2010 року порівняно з жовтнем, враховуючи, що в 2009 році відповідний показник становив 1,1%, у 2008 – 1,5%, у 2007 – 2,2%, у 2006 – 1,8%.