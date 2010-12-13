Вплив Податкового кодексу на доходи бюджету в 2011 році буде незначним – експерт

Вплив недавно прийнятого Податкового кодексу на доходи державного бюджету в 2011 році буде незначним.

Такий прогноз міститься в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленого аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

Так, підкреслив аналітик, доходи зменшаться зважаючи на зниження ставки податку на прибуток (близько 4 млрд. грн.). Утім це має компенсуватися вищою ставкою рентних платежів за видобуток природного газу (+18,5%) і нафти (+40%), а також переглядом у бік підвищення акцизного збору на бензин, алкоголь і сигарети.

За словами О.ЛОЗОВОГО, макроекономічний прогноз Кабінету міністрів на 2011 рік враховує рекомендації МВФ. Зокрема, він припускає аналогічний прогноз економічного зростання. Незважаючи на це, темп інфляції і валютний курс можуть інтенсифікуватися. Аналітик допускає, що інфляція наблизиться до рівня 10% (у річному вираженні) до кінця 2011 року, тоді як середнє значення валютного курсу, за його розрахунками, складе 8 грн./дол.

На думку О.ЛОЗОВОГО, параметри бюджету на 2011 рік є позитивними для економіки України. Консервативне зростання бюджетних витрат має стримати прискорення інфляції і пом`якшити тиск на ринок внутрішнього боргу. Більше того, за сумою виплат держслужбовцям і за соціальними програмами прогнозується зниження в розмірі 2,3% - до 220,2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 38,843 млрд. грн. або 3,1% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Доходи бюджету в 2011 році прогнозуються на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановані на рівні 321,949 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 279,127 млрд. грн.

План доходів від приватизації державного майна встановлений на рівні 10 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, по стану кінець року, встановлений на рівні 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 360 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджету розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 4,5%, інфляція (грудень до грудня) – 8,9%, фонд оплати праці – 390,8 млрд. грн.