В Україні завершується підготовка національного плану дій щодо проведення реформ на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз у Києві.

«Бюджетна політика на 2011 рік є однією із складових майбутнього національного плану дій щодо реформ на рік», - сказав Президент, уточнивши, що цей документ готується фахівцями Комітету з економічних реформ спільно з представниками уряду.

Серед пріоритетних напрямків здійснення реформ впродовж наступного року В.ЯНУКОВИЧ назвав забезпечення подальшого стимулювання підприємницької діяльності, покращення ділового клімату в Україні, дерегуляцію ведення бізнесу тощо.

«На меті – збудувати якісно нову регуляторну систему, що ґрунтується на принципах взаємної відповідальності влади і бізнесу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він акцентував увагу на тому, що предметом окремого розгляду має стати система спрощеного оподаткування підприємців. «З неї слід вилучити ті схеми податків, які дискредитують її прогресивність на економічному і соціальному рівні», - зазначив глава держави.

Також, за його словами, настав час глибокого реформування природних та інфраструктурних монополій.

«Тривалі зволікання зі змінами у цій структурі призвело до критичного нагромадження державних зобов’язань», - сказав Президент. Зокрема, уточнив В.ЯНУКОВИЧ, йдеться про реформування електроенергетики, металургійної галузі, нафтогазового сектора і транспортної інфраструктури.

«Очікує на реформування й аграрний сектор. Фахівці чудово розуміють, що зволікання із запровадженням повноцінного ринку землі значною мірою викликано незавершеністю земельної реформи. Потрібно швидко, але, зважаючи на високу суспільну чутливість цієї сфери, виважено завершити встановлення й оформлення прав власності на землю», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.