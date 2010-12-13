У БЮТ вважають, що влада «переводить суди у режим колядування»

Аналіз проекту державного бюджету на 2011 рік дає підстави стверджувати, що влада замість обіцяного покращення фінансового забезпечення суддів і працівників судів «переводить суди у режим колядування».

Про це заявила заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Олена ШУСТІК, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Оскільки в новому Податковому кодексі хабар обкладається податком, логіка переведення суддів на режим колядування стає зрозумілою», - сказала О.ШУСТІК.

«Очевидно, це екзотичний спосіб наповнення бюджету і отримання потрібних рішень», - додала вона.

О.ШУСТІК наголосила, що загальну потребу загальних судів забезпечено на 25,8% (2,5 млрд. замість 9,7 млрд.)

«Це означає, що суди найбільш наближені до конкретної людини-громадянина, здійснюватимуть правосуддя на чверть», - сказала народний депутат.

Вона зазначила, що, зокрема, зменшуються видатки:

- більш як на 21 млн. на здійснення правосуддя місцевими господарськими судами;

- на 22,5 млн. на здійснення правосуддя апеляційними судами. На 11 млн. 343 тис. на оплату праці в цих судах;

- на 3 млн. на оплату праці в апеляційних господарських судах;

- на 520 тис. на оплату праці за програмою «організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи»;

- на 1 млн. на виконання рішень судів на користь суддів.

«І це при тому, що держава вже заборгувала суддям заробітну плату на суму понад 6 млрд. грн. (подвійний річний бюджет загальних судів). Заборгованість виникла через те, що з 2006 в їхній зарплаті не відображувалося збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Враховуючи, що ці гроші можна взяти виключно із суддівського зарплатного фонду – виплата поточної зарплати суддям може опинитися під загрозою», - підкреслила О.ШУСТІК.

Також, за її словами, судам зменшено видатки на оплату комунальних послуг, незважаючи на те, що їх вартість постійно зростає.

«В той же час на особливо привілейовані суди, які є вотчиною «регіоналів», дотації навпаки збільшені. Вищий адміністративний суд профінансували на 27,7%, або на 23 млн. 660 тис., краще, ніж минулого року. Вищий господарський суд, відповідно, на 51 млн., тобто на 42,2%. Новостворений Вищий цивільно-кримінальний суд, ще не доукомплектований (сьогодні це 27 суддів замість 120) отримав 17,5 млн. грн. При цьому не можу не зауважити, що цей унікальний витвір судової реформи працює виключно на відмову у відкритті касаційного провадження. Це не багато не мало – відмова у правосудді», - наголосила О.ШУСТІК

За словами народного депутата, витрати на Вищу раду юстиції збільшено в 3,5 рази.

«Вища Рада інквізиції має працювати безперебійно і гарно харчуватись», - сказала вона.

Також на 21% збільшуються витрати на Міністерство юстиції України:

– майже вдвічі на забезпечення захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах;

– на 60% збільшуються видатки на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;

– при цьому зменшується на 54 тис. фінансування програми «Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт».

Також зростуть витрати на Генпрокуратуру. В 2011 році пропонується збільшити на 77,8% - до 2 млрд. 201 млн. 142,3 тис. грн. у порівнянні з 1 млрд. 237 млн. 456,3 тис. грн.

Збільшуються витрати на МВС - на 15%, СБУ - на 21%.

«Такий розподіл видатків засвідчує, що владна команда будує лише те, що знає за власним життєвим досвідом – репресивну машину, поліцейську державу без можливості оскарження зловживань у фінансово незалежних судах», - резюмувала О.ШУСТІК.