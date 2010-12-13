Держава створить для турбізнесу в Україні європейські умови роботи – Колесніков

З реалізацією адміністративної реформи і реорганізацією міністерств держава створить європейські умови для розвитку туристичного напрямку бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Роль держави в розвитку туризму досить проста. Найголовніше – ми маємо створити нашим компаніям, які займаються туризмом, а особливо власникам готелів і тим, хто хоче вкладати в розвиток туристичного бізнесу, умови на рівні із західними компаніями», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури, держава готова надавати вітчизняним компаніям, які працюють на ринку туризму, належну підтримку. «Держава готова вітчизняним компаніям, які будують сучасні готелі, частково компенсувати витрати. Це європейський стандарт і це є належним внеском держави в розвиток галузі», - сказав він.

У найближчих планах – відкриття консолідованого державного агентства в Москві. «Ми працюємо над тим, щоб усі українські туристичні компанії мали можливість бути представленими там і продавати свої послуги на російському ринку. Ми вважаємо російський ринок найбільш перспективним і таким, який не вимагає спеціальної підготовки, адже Україна і Росія знаходяться фактично в однакових умовах», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. «Думаю, що наше агентство дістане всі можливості, щоб продавати свої тури по всьому світу», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» шляхом реорганізації Міністерства транспорту і зв'язку України утворено Міністерство інфраструктури України. На нове міністерство також покладені функції з реалізації державної політики у сфері туризму.