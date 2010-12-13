У 2011 році заощадження бюджету від адмінреформи становитимуть лише 10% від прогнозованого мільярда - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у 2011 році заощадження державного бюджету в результаті адміністративної реформи становитимуть лише 10% від прогнозованого мільярда, але у наступні роки це матиме значний економічний ефект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на засіданні Ради регіонів сьогодні у Києві.

“Кричущою проблемою в роботі державної влади є корупція та зловживання повноваженнями. Посади в управлінській вертикалі часто перетворюються на приватні годівниці для чиновників. Не дивно, що в останні роки Україна стабільно посідає останні місця за простотою ведення бізнесу та сприятливістю бізнес-клімату”, - сказав Президент.

Але головне, за його словами, що ця бюрократична система не налаштована на надання послуг громадянам. “Для отримання будь-якої резолюції чиновника у нас доводиться очікувати тижнями і місяцями. Жити у такій країні для людини стає дуже некомфортно. Бюрократія відштовхує людину від держави, перетворює владу на чужу і навіть ворожу для людей силу”, - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що “саме тому ми започаткували глибоку реформу державної влади”. “І як я казав кілька днів тому у цій залі, розпочали ми з себе – з центральних органів влади”, - зазначив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що лише за рахунок оптимізації складу державного апарату та скорочення кількості органів виконавчої влади економія у державному бюджеті у 2011 році стпновитиме близько 1 мільярда гривень.

“Але скільки цих грошей піде на компенсації – ми ще порахуємо. Як кажуть фахівці, залишиться близько 10% економії. Але вже 2012 рік і наступні роки – це буде суттєва підтримка бюджету”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.