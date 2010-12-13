Курс НБУ на 14 грудня

Офіційний курс НБУ на 14.12.10 100 USD - 795.3100 (13 грудня - 795.3100) 100 EUR - 1055.1378 (13 грудня - 1053.3086) 10 RUR - 2.5738 (13 грудня - 2.5771) Облікові курси банківських металів на 14.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110408.91 (13 грудня - 110548.09) 961 XAG 10 Срібло - 2332.64 (13 грудня - 2289.70) 962 XPT 10 Платина - 134407.39 (13 грудня - 133691.61) 964 XPD 10 Паладій - 59330.13 (13 грудня - 59012.00)

Офіційний курс НБУ на 14.12.10



100 USD - 795.3100 (13 грудня - 795.3100)

100 EUR - 1055.1378 (13 грудня - 1053.3086)

10 RUR - 2.5738 (13 грудня - 2.5771)



Облікові курси банківських металів на 14.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - 110408.91 (13 грудня - 110548.09)

961 XAG 10 Срібло - 2332.64 (13 грудня - 2289.70)

962 XPT 10 Платина - 134407.39 (13 грудня - 133691.61)

964 XPD 10 Паладій - 59330.13 (13 грудня - 59012.00)

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