ВР затвердила процедуру розгляду проекту бюджету-2011 та його ухвалення до 24 грудня

Верховна Рада ухвалила постанову “Про процедуру та особливості розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2011 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 266 із 433 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним документом передбачено розглянути проект закону про держбюджет-2011, внесений Кабінетом Міністрів України, за такою процедурою:

- представлення міністром фінансів на пленарному засіданні Верховної Ради законопроекту та його розгляд у першому читанні – 14 грудня 2010 року;

- розгляд прийнятого за основу законопроекту народними депутатами, у комітетах, депутатських фракціях, формування пропозицій до законопроекту і подання їх Комітету Верховної Ради з питань бюджету – не пізніше 19 грудня 2010 року (пропозиції, що надійдуть після 19 грудня, Комітетом ВР з питань бюджету не розглядатимуться);

- доопрацювання Комітетом ВР з питань бюджету разом з уповноваженими представниками Кабінету міністрів законопроекту з урахуванням пропозицій народних депутатів, комітетів, депутатських фракцій та подання його на розгляд Верховної Ради у другому читанні - 22 грудня 2010 року.

В постанові передбачено, що бюджет у другому читанні та в цілому має бути прийнято до 24 грудня 2010 року.