ВР ухвалила проект держбюджету-2011
13:34, 14 грудня 2010Фінанси
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У першому читанні
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також один народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
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