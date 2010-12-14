Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 5% – до 20,9 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 13 грудня збільшився на 5,4%, або на 1,062 млрд. грн., і на початок днів 14 грудня становив 20,876 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 20%, або на 3,498 млрд. грн.