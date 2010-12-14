На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9725/7,9790 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9680/7,9750, до 12:00 ціни піднялися до 7,9725/7,9790 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, до 12:00 звузився спред 0,2593/0,2595. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,7425 (-0,1250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3466/1,3468, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7255/10,7375, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7065/10,7210.