Ярошенко пояснює рівень витрат на держапарат необхідністю проведення компенсаційних виплат

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО під час представлення проекту державного бюджету на 2011 рік у Верховній Раді заявив, що запланований рівень витрат на держапарат пояснюється тим, що після проведення адмінреформи необхідно буде проводити компенсаційні виплати держслужбовцям, а також здійснювати витрати на їх перенавчання.

Як передає кореспондент УНІАН, Ф.ЯРОШЕНКО також відзначив, що з бюджету на покриття потреб Пенсійного фонду буде виділено 17,6 млрд. грн. Крім того, Пенсійний фонд має заборгованість по непогашених раніше кредитах з держбюджету на загальну суму 22 млрд. грн.

Збільшення фінансування державного управління справами міністр пояснив тим, що управління «виконує загальнодержавні функції, а не тільки обслуговує Президента». На запитання депутата з приводу вилучення 50% доходів фізичних осіб, зібраних у Києві, Ф.ЯРОШЕНКО пояснив, що ця модель далі опрацьовуватиметься. «Не хвилюйтеся, столиця перебуває на постійному контролі у мене, прем`єр-міністра, і ми забезпечимо розвиток столиці», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 38,843 млрд. грн. або 3,1% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Доходи бюджету в 2011 році прогнозуються на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановані на рівні 321,949 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 279,127 млрд. грн.