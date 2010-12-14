Обсяг продажу валюти на міжбанку вчора становив 375,1 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 13 грудня п.р. становив 375,1 млн. дол. (в еквіваленті), що на 123,2 млн. дол. менше, ніж за попередній день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 278,6 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9670/7,9760, на 12:00 ціни знизилися до 7,9645/7,9715. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,9650/7,9690 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5220/10,5360, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5245/10,5395. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 10,5785/10,5900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2578/0,2581, на 12:00 ціни знизилися до 0,2577/0,2579. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,8675 (-0,0205).