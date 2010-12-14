Міжбанк закрився котируваннями 7,9760/7,9795 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9750, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9725/7,9790. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9760/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, на 12:00 звузився спред – 0,2593/0,2595. На час закриття ціни підвищилися до 0,2598/0,2600. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6800 (-0,1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3375/1,3495. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7255/10,7375, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7065/10,7210. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні зросли до 10,7445/10,7555.