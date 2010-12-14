Литвин переконаний, що ВР укладеться в графік і ухвалить до нового року бюджет-2011

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що ВР вкладається у змінені терміни розгляду проекту бюджету на наступний рік та ухвалить його в цілому до нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами спікера, згідно з законодавством, бюджет мав бути ухвалений до 1 грудня.

«Але оскільки ми перебуваємо в процесі реформування, головне, щоб він був ухвалений до нового року. Він буде ухвалений обов’язково. Іншого виходу немає», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зауважив, що бюджет наступного року при підготовці до другого читання буде змінено, аби він відповідав Бюджетному кодексу та Конституції України.

«Там є ряд моментів, на які вказували депутати, оскільки контроль за використанням коштів має залишатися за Верховною Радою, і в бюджеті має бути розписано, за якою статтею і кому ідуть кошти, а не просто віддавати їх на відкуп виконавчій гілці влади», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, ВР прийняла проект державного бюджету на 2011 рік у першому читанні.

Згідно із затвердженою ВР процедурою розгляду проекту бюджету, народні депутати, комітети та фракції мають до 19 грудня направити пропозиції до нього.

Подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради у другому читанні заплановано на 22 грудня 2010 року.

В постанові ВР передбачено, що бюджет у другому читанні та в цілому має бути прийнято до 24 грудня 2010 року.