Опозиція наполягатиме на збільшенні обсягів фінансування гуманітарної сфери у бюджеті-2011 - Томенко

Опозиційні фракції наполягатимуть на збільшенні обсягів фінансування гуманітарної сфери у проекті державного бюджету на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, якщо детально проаналізувати проект держбюджету, ухвалений сьогодні парламентом у першому читанні, то складається враження, що «уряд хоче відмінити 20-ту річницю Незалежності України». На переконання віце-спікера, якщо виходити з тих заходів, що заплановані до 20-ї річниці Незалежності, то бюджетом має бути виділено на них щонайменше втричі більше коштів.

«Я очікував, що бюджетна частина гуманітарної складової буде сумною, але що такою сумною – я не передбачав», - додав М.ТОМЕНКО.

На його думку, розробники проекту бюджету взагалі не брали до уваги пропозиції міністерств та відомств. Для прикладу М.ТОМЕНКО навів той факт, що бюджетом цього року на книговидання в Україні було передбачено 33 млн. грн. (і ці кошти не виділені у повному обсязі), а бюджетом 2011 року передбачено тільки 20 млн. грн.

Крім того, додав він, незадовільною є ситуація і з виділенням коштів на розвиток фізичної культури. За словами віце-спікера, проектом бюджету на наступний рік передбачається скоротити на 4 млн. грн. видатки на розвиток фізкультури для молоді.

«Фактично все, що стосується розвитку фізичної культури та оздоровлення людей, зліквідовано взагалі», - сказав він.

Аналогічна ситуація, наголосив М.ТОМЕНКО, спостерігається і з виділенням коштів на розвиток туристичної інфраструктури в Україні. Зокрема, у проекті бюджету-2011 на підтримку розвитку туризму планується виділити 1 млн. 826 тис. грн. «Яку концепцію туризму за рік можна придумати на цю суму?», - запитав віце-спікер.

За його словами, влада має докласти всіх зусиль, щоб до розгляду проекту бюджету на наступний рік у другому читанні обсяги фінансування гуманітарної сфери були суттєво переглянуті.

«Ми будемо наполягати на радикальному перегляді фінансування гуманітарної сфери», - наголосив М.ТОМЕНКО.