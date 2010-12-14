Фракція «БЮТ-Батьківщина» вирішила не підтримувати проект бюджету-2011

Проект державного бюджету, ухвалений сьогодні у першому читанні більшістю, - є найбільш корупційним бюджетом за всю історію незалежної України.

Про йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «БЮТ-Батьківщина».

«Цей бюджет повністю побудовано на масштабній корупції. До дерибану державних коштів, системи «відкатів» допущено кілька родин, для яких, напевно, ЯНУКОВИЧ і будує нову країну», - зазначено в заяві.

У фракції «БЮТ-Батьківщина» підкреслюють, що бюджет прирікає 46 млн. пересічних українців на бідність та зубожіння. Фракція ухвалила категоричне рішення не підтримувати цей бюджет.

«Тому народний депутат Валерій ШАМАНОВ, який сьогодні проголосував за проект бюджету, рішенням фракції виключений зі складу «БЮТ-Батьківщина», - повідомляється в заяві.