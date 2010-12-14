Королевська пропонує встановити мораторій на перевірку підприємців, які платять єдиний і фіксований податки

Голова парламентського комітету промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує до 1 січня 2012 року встановити мораторій на перевірку підприємців, які платять єдиний і фіксований податки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, 13 грудня вона зареєструвала у Верховній Раді проект Закону України «Про встановлення мораторію на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Проектом пропонується встановити річний мораторій на здійснення контрольних заходів органами державної податкової служби стосовно суб`єктів малого підприємництва, які платять єдиний і фіксований податки.

«У зв`язку з ухваленням Податкового кодексу України, який набуває чинності вже з 1 січня 2011 року, малому бізнесу необхідно надати можливість адаптації до нових економічних умов», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, поспішність ухвалення нового податкового законодавства не вирішила проблем малого підприємництва, а тільки відклала їх, одночасно створивши нові проблеми.

Голова парламентського комітету переконана, що набуття чинності Податковим кодексом з 1 січня 2011 року призведе до численних порушень в адмініструванні податків. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Податковий кодекс - надзвичайно об`ємний і складний документ, який потребує значної кількості часу для його вивчення. Поспішне впровадження норм кодексу потягне за собою масу помилок в адмініструванні і документації оподаткування, приведе до неминучої плутанини, прорахунків у бухгалтерському обліку і податковій звітності.

Все це створить підстави для виявлення численних порушень, унаслідок чого стрімко зросте тиск податкових органів на підприємців, що призведе до погіршення бізнес-клімату, падіння інвестиційної привабливості і позицій України в світових економічних рейтингах.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, щоб уникнути такої ганебної ситуації, необхідно надати можливість бізнесу адаптуватися до нових умов. Це можна зробити шляхом введення мораторію на здійснення податкових перевірок суб`єктів малого підприємництва, вважає народний депутат.