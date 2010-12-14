ВР дала згоду на призначення Цушка головою АМК

Верховна Рада дала згоду на призначення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Василя ЦУШКА на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 народних депутатів із 422, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомлялося, Президент України В.ЯНУКОВИЧ раніше звернувся до парламенту з пропозицією надати згоду на звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету, і сьогодні, 14 грудня, парламент підтримав це рішення.

О.КОСТУСЄВА на виборах у листопаді було обрано мером Одеси.

В.ЦУШКО до 9 грудня був міністром економіки України.