Опозиція ініціюватиме закріплення в бюджеті порядку використання запозичених коштів

Опозиція ініціюватиме закріплення в державному бюджеті на 2011 рік чіткого порядку використання зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ сьогодні журналістам після завершення засідання опозиційного Кабміну.

«Взагалі немає (в проекті бюджету-2011 – УНІАН) розпису порядку використання цих коштів. Ми пропонуємо прямо їх розписати на такі статті, про які вони забули», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Зокрема, за його словами, йдеться про необхідність збільшення обсягу фінансування освіти, системи охорони здоров’я, а також програм з підтримки та розвитку української культури.

Крім того, за словами С.СОБОЛЄВА, депутати опозиційних фракцій також пропонуватимуть скоротити видатки, передбачені в проекті державного бюджету на 2011 рік на утримання прокуратури, а також на технічне забезпечення Адміністрації Президента та центральних органів інших відомств.

«Це те, що, на наш погляд, має бути сміливо перерозподілено на ту ж систему охорони здоров’я, у якої відібрали це реально. Таким чином, є цілий ряд статей, за якими підвищені видатки, і це ті статті, які не постраждають, якщо ми їх уріжемо», - переконаний він.

С.СОБОЛЄВ уточнив, що депутати опозиційних фракцій планують внести до Міністерства фінансів, яке згідно з Бюджетним кодексом повинно готувати проект держбюджету до другого читання, пропозиції зі скорочення на 1 млрд. грн. видатків, передбачених для Генеральної прокуратури, Адміністрації Президента та інших відомств.