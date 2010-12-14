Цушко назвав першочергове завдання АМК
Новопризначений голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО заявляє, що першочерговим завданням АМК має стати стабілізація споживчих цін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні у парламенті під час розгляду питання щодо його призначення керівником відомства.
«Антимонопольний комітет має зайнятися тим, що хвилює кожного громадянина, – це питання стабілізації споживчих цін. Це першочергово», - сказав він.
В.ЦУШКО зауважив, що робота в АМК є для нього новою, але він докладе всіх зусиль, аби Антимонопольний комітет виконав всі функції, передбачені законодавством.
За його словами, працівники Антимонопольного комітету вже мають план модернізації роботи відомства, також у нього є й свої напрацювання.
«Але я дуже серйозно розраховую і на депутатський корпус», - додав він.