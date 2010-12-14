ВР схвалила законопроект щодо узгодження положень Бюджетного кодексу у зв’язку із прийняттям ПК

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 259 із 427 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект спрямований на уточнення та узгодження окремих положень Бюджетного кодексу України у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України.

Законопроектом передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині зміни назв деяких податків, зборів (обов’язкових платежів), а саме: податок з доходів фізичних осіб на податок на доходи фізичних осіб; збір за забруднення навколишнього природного середовища на екологічний податок; акцизний збір на акцизний податок; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на збір за першу реєстрацію транспортного засобу; збір за спеціальне водокористування на збір за спеціальне використання води; плата за придбання торгових патентів на збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Даним законопроектом передбачається вилучення деяких податків, зборів (обов’язкових платежів) у зв’язку з їх скасуванням, зокрема збору за геологорозвідувальні роботи та збору за проведення гастрольних заходів.

Крім того, пропонується зарахування (з 2013 року) до спеціального фонду державного бюджету частини екологічного податку зі спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Серйозні зауваження були в депутатів у зв’язку з тим, що законопроектом передбачено, що до доходів бюджету міста Києва зараховується 50 (нині 100% - УНІАН) відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва.

Також проектом закону передбачається внести зміни до Закону України «Про нафту і газ» в частині уникнення втрат оподатковуваних доходів нафтогазовидобувних підприємств, частка держави у статутному капіталі яких складає 50% та більше, внаслідок заниження цін реалізації нафти, газового конденсату та скрапленого газу.

У законопроекті визначені особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. Проектом пропонується виключити норму діючого закону щодо проведення конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Крім того, вносяться зміни до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» - в частині продажу об'єктів незавершеного будівництва на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано цей об'єкт, а також до законів «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства» і «Про управління об'єктами державної власності» щодо встановлення обов’язкової виплати дивідендів державі як акціонеру та частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення Державної судової адміністрації України головним розпорядником бюджетних коштів (замість визначення головними розпорядниками 769 судів загальної юрисдикції) та зупинення на 2011 рік положень щодо виплати суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він містить положення, які мають вплив на показники бюджету. Зокрема, у разі його прийняття у 2011 році надходження до державного бюджету складуть в сумі близько 3,1 млрд. грн., економія коштів загального фонду державного бюджету становитиме в сумі 1,3 млрд. грн.