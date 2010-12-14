Курс НБУ на 15 грудня

Офіційний курс НБУ на 15.12.10 100 USD - 796.3100 (14 грудня - 795.3100) 100 EUR - 1069.8425 (14 грудня - 1055.1378) 10 RUR - 2.5901 (14 грудня - 2.5738) Облікові курси банківських металів на 15.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 111881.56 (14 грудня - 110408.91) 961 XAG 10 Срібло - 2379.37 (14 грудня - 2332.64) 962 XPT 10 Платина - 136248.64 (14 грудня - 134407.39) 964 XPD 10 Паладій - 60439.93 (14 грудня - 59330.13)

Офіційний курс НБУ на 15.12.10



100 USD - 796.3100 (14 грудня - 795.3100)

100 EUR - 1069.8425 (14 грудня - 1055.1378)

10 RUR - 2.5901 (14 грудня - 2.5738)



Облікові курси банківських металів на 15.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - 111881.56 (14 грудня - 110408.91)

961 XAG 10 Срібло - 2379.37 (14 грудня - 2332.64)

962 XPT 10 Платина - 136248.64 (14 грудня - 134407.39)

964 XPD 10 Паладій - 60439.93 (14 грудня - 59330.13)

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