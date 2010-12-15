Міжбанк: ринок очікує реакції НБУ

Станом на 11.30 15 грудня 2010 року курс долара на міжбанківському валютному ринку впритул наблизився до відмітки в 8 грн. за долар (7,995 грн.). Ринок чекає реакції НБУ на поточну ситуацію. Без інтервенції НБУ курс не втримається. Попит на валюту явно збільшується і вже не вистачає власних валютних ресурсів ринку для підтримки стабільного курсу долара, прокоментував ситуацію агентству УНІАН кандидат економічних наук Олександр ОХРІМЕНКО.

З наближенням до кінця року попит на валюту буде тільки зростати, вважає експерт. Оскільки, по-перше, істотно збільшилися імпортні закупівлі товарів у зв`язку із закінченням року, а по-друге, збільшилася і кількість покупки валюти для розрахунків за борговими зобов`язаннями перед нерезидентами з боку українського бізнесу. Швидше за все до кінця року НБУ потрібно буде продати близько 1 млрд. дол., щоб заспокоїти девальваційні очікування ринку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9770/7,9860 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2595/0,2599, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,6195/10,6340.

У вівторок, 14 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.