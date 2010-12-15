Азаров: опозиція під час підготовки бюджету-2011 не надала жодних конструктивних пропозицій

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що опозиція при підготовці бюджету-2011 не надала жодних конструктивних пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

При цьому прем’єр подякував депутатам, які проголосували вчора за проект державного бюджету на 2011 рік у першому читанні.

«Бюджетний процес відбувається у непростих умовах, майже у цейтноті. Як ви знаєте, принциповість народних депутатів з більшості, які роблять все, щоб держава увійшла в новий рік із затвердженим бюджетом, демонструє, що влада здатна вирішувати складні завдання і діяти в інтересах суспільства без політичного егоїзму. Натомість від опозиції ми чекали конструктивної критики проекту бюджету, але, окрім безпідставних звинувачень, грубого перекручування фактів, ми не дочекались нічого», - сказав Н.АЗАРОВ.

Він зазначив, що опозиція замість того, щоб разом з владою працювати над вдосконаленням держбюджету, знову вдалась «до набридливої демагогії». «Хто ж звинувачує наш уряд? Ті, хто втратив довіру міжнародних фінансових організацій, допустив падіння суверенного рейтингу України до межі дефолту. Тобто, звинувачувати пробують ті, хто нашим людям і усьому світу продемонстрував, як не можна працювати», - зазначив прем’єр-міністр.