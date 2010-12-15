Міжбанк: відкриття торгів – 7,97/7,98 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9770/7,9860 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2595/0,2599, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6195/10,6340. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3322/1,3324 (вівторок — 1,3466/1,3468). У вівторок, 14 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.

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