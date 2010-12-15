Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 5% – до 21,9 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків в Національному банку України (НБУ) 14 грудня збільшився на 5%, або на 1,052 млрд. грн., і на початок дня 15 грудня становив 21,928 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках зріс на 26%, або на 4,55 млрд. грн.