Уряд вивчає можливість створення банку для підтримки вітчизняних підприємців – Ярошенко

Уряд вивчає можливість створення банку для підтримки вітчизняних підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Велика дискусія триває на цю тему, зараз, безперечно, я не можу сказати (який банк - УНІАН). Але йде пошук. Коли буде остаточний варіант, ми вам розповімо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів розробити в установленому порядку питання щодо створення банку розвитку з метою фінансової підтримки вітчизняних підприємств.

Про це йдеться в Указі Президента від 10 грудня ц.р. "Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і погрози національній безпеці України в 2011 році».