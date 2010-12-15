НБУ продав 14 грудня банкам депозитні сертифікати на 450 млн. грн.

Національний банк України (НБУ) 14 грудня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 450 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Кошти обсягом 400 млн. грн. було залучено від одного банку строком на 22 дні під 2,8% річних, ще в одного банку залучено 50 млн. грн. на 2 дні під 0,2% річних.

Як повідомлялося, в листопаді ц.р. обсяг операцій із рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 166 млн. грн. (із початку року - 4,8 млрд. грн.). Обсяг операцій із мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (із яких 2 млрд. грн. шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.

Обсяг міжбанківського ресурсного ринку 14 грудня становив 2,493 млрд. грн. середньозважена ставка за кредитами була на рівні 0,5% річних, зокрема за кредитами овернайт – 0,5% річних.