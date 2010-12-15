Обсяг продажу валюти на міжбанку 14 грудня становив 401,5 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 14 грудня п.р. становив 401,5 млн. дол. (в еквіваленті), що на 26,4 млн. дол. менше, ніж за попередній день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 256,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9750, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9725/7,9790. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9760/7,9795 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7255/10,7375, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7065/10,7210. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні зросли до 10,7445/10,7555.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, на 12:00 звузився спред – 0,2593/0,2595. На час закриття ціни підвищилися до 0,2598/0,2600.