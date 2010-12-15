Експерт відзначає зниження доларизації економіки в 2010 році

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО зазначає, що цього року спостерігається зниження рівня доларизації української економіки, проте він залишається істотним.

Про це він повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН.

Так М.ІВЧЕНКО повідомив, що рівень доларизації економіки в Україні, за даними на кінець листопада, розрахований за методикою НБУ, становить 29,6% (депозити в іноземній валюті юридичних і фізичних осіб діляться на показник грошової маси). На початок 2010 року цей показник становив 31,6%. «Тобто рівень доларизації знизився за 11 місяців 2010 року на 2%, що свідчить про підвищення довіри до гривні» - сказав М.ІВЧЕНКО.

У той же час, експерт зазначив, що якщо рахувати рівень доларизації за іншою методологією, а саме рахувати частку депозитів в іноземній валюті юридичних і фізичних осіб, то вона становить на кінець листопада 42,6% проти 47,04% на початок 2010 року.

«Так, дійсно, рівень доларизації цього року знизився, проте залишається все ще дуже істотним. У разі чергової фінансової кризи національній валюті не уникнути девальвації, адже сильніша і стабільніша валюта під час кризи видавлює з обороту слабшу, сприяючи тим самим девальвації останньої, - пояснив М.ІВЧЕНКО. - До того ж, при великій кількості доларів США в обігу контролювати поведінку грошової маси, оскільки значна частина валюти лежить під матрацом у людей удома, набагато складніше. Відповідно, необхідно постійно проводити заходи щодо скорочення доларизації економіки».