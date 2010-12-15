НБУ пропонує уточнити процедуру арешту банківських рахунків

Національний банк України (НБУ) пропонує уточнити і привести у відповідність з чинним законодавством процедуру арешту банківських рахунків. Це передбачено у проекті змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У нинішньому варіанті в Інструкції зазначається, що виконання банком арешту або списання коштів з рахунку клієнта здійснюється згідно з постановою державного виконавця, яку прийнято на підставі рішення суду.

Нацбанк пропонує розширити умови, за яких банк може здійснити арешт або списання коштів. Так, згідно з проектом змін до Інструкції, причиною таких дій з боку банку можуть бути постанова державного виконавця або рішення (визначення, постанова, наказ, виконавчий лист) суду про списання коштів або арешт рахунку.

У проекті змін пропонується встановити, що банк приймає до виконання рішення суду, яке доставлено до банку державним виконавцем, слідчим, представником суду самостійно, рекомендованим або цінним листом.

У нині чинному варіанті не уточнюються методи доставки до банку відповідного рішення суду.

Серед іншого НБУ також пропонує збільшити термін з 10 до 30 днів, протягом якого банк може прийняти раніше виписане платіжне доручення.