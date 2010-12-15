Для покриття дефіциту Пенсійного фонду планують виділити ще 17,7 млрд. грн.

Для покриття дефіциту Пенсійного фонду України поточного року планується виділити ще 17,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Ми винні будемо для покриття потреб Пенсійного фонду України цього року ще направити фінансування 17,7 млрд. грн.», - сказав він.

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО підкреслив, що в 2011 році дефіцит Пенсійного фонду планується скоротити.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день розмір непогашених запозичень, які були надані Держказначейством Пенсійному фонду, становить 22 млрд. грн. із загальної суми наданих позик у 28 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра і міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА, розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26 млрд. грн., а вже наступного року може зрости до 37 млрд. грн.

За словами віце-прем`єра, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду України, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №626 від 21 липня ц.р. затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Доходи ПФ у 2010 році заплановано в розмірі 165,686 млрд. грн., зокрема власні надходження – 124,815 млрд. грн.

При цьому витрати заплановано на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. передбачено за рахунок коштів Державного бюджету.