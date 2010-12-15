Народний депутат: скасування Держкомпідприємництва – помилковий крок

Скасування Держкомпідприємництва і приєднання його до Міністерства економічного розвитку і торгівлі стало помилковим кроком. Про це в інтерв`ю інтернет-виданню 24.ua заявив член Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва ВР України Олег ТИЩЕНКО (БЮТ).

Він також відзначив, що в діяльності Михайла БРОДСЬКОГО на посту керівника Держкомпідприємництва були позитивні моменти. «Щодо діяльності Бродського, то (…) він працював достатньо активно на цьому терені, - відзначив О.ТИЩЕНКО. - Законопроектів дуже багато за його ініціативою було розроблено... Були корисні, на наш погляд, і ми давали висновки цим законопроектам. (…) М.БРОДСЬКИЙ, працював дуже активно і давав багато дуже цінних порад».

На думку народного депутата, просто приєднати Держкомпідприємництва до якогось міністерства буде не так просто. «Це дійсно окремий напрям діяльності в наших умовах, коли бізнес тільки стає на ноги, - підкреслив О.ТИЩЕНКО. - Інвестиційний клімат у нас зараз дуже важкий, і такий орган нам необхідний».

Раніше про свою категоричну незгоду з ліквідацією Держкомпідприємництва заявила заступник голови Комітету ВР України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Ксенія Ляпіна (НУНС). На її думку, було неправильним «орган, який покликаний займатися дерегуляторними функціями і тим самим захищати підприємців, підпорядковувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, яке займатиметься регуляторними функціями».

«Виходить, Клюєв (міністр економрозвитку -- ред.) сам собі подаватиме проект регуляторного акту, і сам собі відмовлятиме в його узгодженні? Ви вірите, що так буде? Я в це не вірю», - сказала, зокрема, К.Ляпіна і підкреслила, що скасування Держкомпідприємництва було «великою помилкою». Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади, зокрема, указом від 9 грудня ц. р. був ліквідований Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва. Цим же указом Президент реорганізував Міністерство економіки в Міністерство економічного розвитку і торгівлі. На новостворене міністерство покладені функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (окрім питань реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очолив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва був створений 29 липня 1997 року указом Президента.