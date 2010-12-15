ДПА в м. Києві відкрила консультаційний центр для роз'яснень норм Податкового кодексу

У Державній податковій адміністрації в м. Києві працює консультаційний центр з роз’яснення норм Податкового кодексу. Фахівці центру працюють з подовженим робочим часом та у вихідні дні.

З приводу усних роз’яснень можна звернутись за багатоканальним номером телефону консультаційного центру – 461-77-00.

Також, ДПА у м. Києві повідомляє, що подібні консультаційні центри діють в кожній районній податковій інспекції.

ДПІ у Голосіївському районі м.Києва 591-61-87 (24) ДПІ у Дарницькому районі м.Києва 596-60-06 ДПІ у Деснянському районі м.Києва 547-65-02 ДПІ у Дніпровському районі м.Києва 558-75-45 ДПІ у Оболонському районі м.Києва 412-21-35 ДПІ у Печерському районі м.Києва 201-13-61 ДПІ у Подільському районі м.Києва 462-47-57 ДПІ у Святошинському районі м.Києва 591-62-28 ДПІ у Солом"янському районі м.Києва 245-91-54 ДПІ у Шевченківському районі м.Києва 238-94-35 СДПІ по роботі з ВВП 457-37-21

Інформація прес-центру ДПА в м.Києві