ДПА в м. Києві відкрила консультаційний центр для роз'яснень норм Податкового кодексу

15:14, 15 грудня 2010
Фінанси
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У Державній податковій адміністрації в м. Києві  працює консультаційний центр з роз’яснення норм Податкового кодексу. Фахівці центру працюють з подовженим робочим часом та у вихідні дні.

З приводу усних роз’яснень можна звернутись за багатоканальним номером телефону консультаційного центру – 461-77-00.

Також, ДПА у м. Києві повідомляє, що подібні консультаційні центри діють в кожній районній податковій інспекції.

ДПІ у Голосіївському районі м.Києва 591-61-87 (24)
ДПІ у Дарницькому районі м.Києва 596-60-06
ДПІ у Деснянському районі м.Києва 547-65-02
ДПІ у Дніпровському районі м.Києва 558-75-45
ДПІ у Оболонському районі м.Києва 412-21-35
ДПІ у Печерському районі м.Києва 201-13-61
ДПІ у Подільському районі м.Києва 462-47-57
ДПІ у Святошинському районі м.Києва 591-62-28
ДПІ у Солом"янському районі м.Києва 245-91-54
ДПІ у Шевченківському районі м.Києва 238-94-35
СДПІ по роботі з ВВП 457-37-21

Інформація прес-центру ДПА в м.Києві

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