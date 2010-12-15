ДПА в м. Києві відкрила консультаційний центр для роз'яснень норм Податкового кодексу
15:14, 15 грудня 2010Фінанси
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У Державній податковій адміністрації в м. Києві працює консультаційний центр з роз’яснення норм Податкового кодексу. Фахівці центру працюють з подовженим робочим часом та у вихідні дні.
З приводу усних роз’яснень можна звернутись за багатоканальним номером телефону консультаційного центру – 461-77-00.
Також, ДПА у м. Києві повідомляє, що подібні консультаційні центри діють в кожній районній податковій інспекції.
|ДПІ у Голосіївському районі м.Києва
|591-61-87 (24)
|ДПІ у Дарницькому районі м.Києва
|596-60-06
|ДПІ у Деснянському районі м.Києва
|547-65-02
|ДПІ у Дніпровському районі м.Києва
|558-75-45
|ДПІ у Оболонському районі м.Києва
|412-21-35
|ДПІ у Печерському районі м.Києва
|201-13-61
|ДПІ у Подільському районі м.Києва
|462-47-57
|ДПІ у Святошинському районі м.Києва
|591-62-28
|ДПІ у Солом"янському районі м.Києва
|245-91-54
|ДПІ у Шевченківському районі м.Києва
|238-94-35
|СДПІ по роботі з ВВП
|457-37-21
Інформація прес-центру ДПА в м.Києві
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