У КМДА планують, що бюджет столиці на 2011 рік буде затверджено наприкінці грудня

У Київській міськдержадміністрації планують, що бюджет столиці на 2011 рік буде затверджено в останніх числах грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

«Я думаю, що 23-го числа ми подамо проект бюджету комісіям Київради і 28 або 30 грудня проситимемо депутатів зібратися й прийняти бюджет», - повідомив він.

За його словами, в мерії прогнозують, що доходи бюджету наступного року зростуть на 18% порівняно з 2010 роком. Що стосується вилучень до державного бюджету з бюджету Києва, то, як сказав Р.КРАМАРЕНКО, можливе застосування однієї з двох норм. Причому при застосуванні однієї з них вилучення становитимуть від 0 до 1 млрд. грн, при іншій - від 5 до 8 млрд. грн.

«Але держбюджет, Кабмін допоможуть місту Києву в реалізації великих інвестиційних проектів близько 5-6 млрд. грн.», - підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Київрада затвердила бюджет столиці й Програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік 14 травня. В процесі обговорення представники різних фракцій внесли низку пропозицій щодо збільшення витрат по тих або інших галузях господарства. Рішення Київради повинне було врахувати всі підготовлені пропозиції до бюджету міста.

Бюджет витрат пропонувалося затвердити обсягом 14 млрд. 691 млн. грн.

Сума відрахувань до держбюджету становила 6,4 млрд. грн.

23 червня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав рішення Київради “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”, згідно з яким загальний обсяг доходів бюджету столиці на поточний рік становить 16 млрд. 51 млн. 45,9 тис. грн., зокрема субвенцій із державного бюджету України, – 1 млрд. 687 млн. 398,4 тис. грн. При цьому загальний обсяг витрат міського бюджету на цей рік затверджено в розмірі 16 млрд. 117 545,8 тис. грн. із урахуванням субвенцій.